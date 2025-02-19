TÜSİAD Başkanı ve YİK Başkanı mahkemeye sevk edildi

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Arif Aras hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Ömer Arif Aras'ın ifade alma işlemi yaklaşık 2 saat 40 dakika sürerken, Turan'ın ifade işlemi de sona erdi. Savcı adli kontrol talebi ile iki ismi mahkemeye sevk etti.

TÜSİAD YİK Başkanı'nın ifadesi sona erdi

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan hakkında 13 Şubat'ta dernek genel kurulunda yaptığı konuşması nedeniyle ' Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma ve Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs' suçlarından res'en soruşturma başlatıldı. Turan polis eşliğinde ifade için adliyeye getirildi. Savcıya ifade veren Turan ve Aras, yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol istemiyle mevcutlu olarak mahkemeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında, 13 Şubat'ta düzenlenen TÜSİAD Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada yargıyı telkin ve yönlendirme girişiminde bulunarak gerçeğe aykırı, dezenformasyon içerikli beyanlarda bulunduğu gerekçesiyle 'Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs' ve 'Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçlarından re’sen soruşturma başlatmıştı.

Başsavcılığın yürüttüğü soruşturma sırasında, aynı genel kurulda konuşma yapan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’ın da yargı mercilerince yürütülen bazı soruşturma ve kovuşturmalara ilişkin, gerçeğe aykırı ve kamu barışını bozmaya elverişli nitelikte ifadeler kullandığı tespit edildi. Bunun üzerine, Turan hakkında da 'Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' ve 'Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs' suçlarından re’sen soruşturma başlatıldı. Turan polis eşliğinde ifade için adliyeye getirildi.

ADLİ KONTROL İSTEMİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Savcıya ifade veren TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD YİK Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras, yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol istemiyle mevcutlu olarak Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

TÜSİAD Başkanı'na soruşturma