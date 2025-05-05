TÜSİAD Başkanlarına yeni iddianame

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras’a yönelik ‘adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs’ suçundan yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, şüpheliler Turan ve Aras’ın içeriğini bilmedikleri siyasi, hukuki, adli ve idari olaylar ile ilgili değerlendirmede bulundukları anlatıldı.

"ALGI OLUŞTURDULAR" İDDİASI

Hazırlanan iddianamede, Turan ve Aras’ın Bolu Kartalkaya’da meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın olayı ile ilgili, depremlerle ilgili, Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeninde oluşan heyelan ile ilgili, bazı belediye başkanları ile ilgili, belediye başkanlarının yerlerine kayyum atanması ile ilgili, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile ilgili, menajer Ayşe Barım ile ilgili ve İBB’i görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili hukuki konularda "algı oluşturdukları, toplumda endişe ve güvensizlik ortamının olduğunu, hukukun üstünlüğü ve bağımsız yargıya vurgu yaparak devam eden soruşturmalarda adil yargılanma ilkesi ve hukukun üstünlüğüne uyulmadığını söyledikleri" öne sürüldü.

"BULUNDUKLARI MAKAMDAN FAYDALANDILAR"

TÜSİAD yöneticisi iki isim için "Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne yönelik güven probleminin oluştuğunu söyledikleri" ileri sürülen iddianamede, yürütülen soruşturma ve tahkikatlarda yargı görevini yürüten savcı, hakim, bilirkişi ve tanıkların her türlü etkiden uzak olarak görevlerini yerine getirmelerini etkiledikleri, bu şekilde yargı görevi yapanların kamuoyu karşısında yansızlığını koruyabilmesini de engelledikleri, soruşturma veya yargılamaya konu uyuşmazlıkla ilgili kanıtların değerlendirilmesi ve vicdani kanaatin oluşturulmasını her türlü etkiden arınmış bir ortamda gerçekleşmesini engelledikleri, ayrıca telkin ve yönlendirici mahiyetteki yanıltıcı ve yanlış içerikli bilgileri ekonomi alanında bulunduğu konumu, kariyeri ile birçok üyesi bulunan derneğin başkanlık makamında bulunmasından sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle gerçekleştirdikleri" belirtildi.

"YARGI GÖREVİ YAPANLARI MANİPÜLE ETMEK İÇİN YANILTICI BİLGİ VERDİLER"

İddianamede, "Turan ve Aras’ın sözlerinin düşünce ve ifade özgürlüğü açıklama sınırlarını aştığı, sözlerinin haber ya da bilgi verme hakkı kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı, hukuksuzluk ve güven problemi olduğuna ilişkin kamu barışını bozan bilgiler verdikleri, hukuki konularda yargı görevlerini yapanları manipüle etmek amacıyla gerçeğe aykırı ve yanıltıcı bilgiler verdikleri, öte yandan toplumun barış esasına dayalı hukuki güvenlik zemininde ülkede yaşadıklarına dair duyguyu zedeledikleri" iddia edildi.

ADLİ PARA CEZASI İSTENDİ

Hazırlanan iddianamede şüpheliler Mehmet Ömer Arif Aras ve Orhan Turan’ın zincirleme şekilde ‘adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs’ 50 günden az olmamak üzere adli para cezasına çarptırılması talep edildi. İddianame, Turan ve Aras’ın İstanbul 28.Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilen ve haklarında zincirleme şekilde ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak’ suçundan 1 yıl 10 aydan 5 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen dava dosyasıyla irtibatlı olduğu gerekçesiyle aynı mahkemeye gönderildi.

NE OLMUŞTU?

TÜSİAD'ın 13 Şubat'taki genel kurulunda iktidara yönelik eleştirilerinin ardından Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ile YİK Başkanı Ömer Aras hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Turan ve Aras, başlatılan soruşturma kapsamında 19 Şubat'ta polis eşliğinde ifade vermeye götürülmüştü. Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa çıkarılan Aras ve Turan, 20 Şubat'ta nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişler ve çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince yurtdışı çıkış yasağı ile adli kontrol şartıyla serbest bırakılmışlardı.

Turan ve Aras'ın “yargıyı telkin ve yönlendirme içerikli ifadeler kullandıkları” iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca tamamlanmış ve hazırlanan iddianamede 5 yıl 6 ay 15'er güne kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.