TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Çin'de gerçekleştirdikleri temaslarda yapay zekâ ve ileri üretim teknolojilerinin sektörel dönüşüme etkilerini incelediklerini belirterek, Türkiye–Çin arasındaki iş birliği potansiyelini değerlendirdiklerini bildirdi.

Turan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"TÜSİAD heyetimizle birlikte Çin'de bir dizi ziyaret gerçekleştiriyoruz. Çin'in dönüşüm sürecinin kalbinde yer alan Guangzhou ve Shenzhen'de; öncü teknoloji şirketleri, inovasyon merkezleri ve iş dünyasının önde gelen kuruluşlarıyla görüşmeler yapacağız. Ziyaret kapsamında, Çin'deki son teknolojik gelişmeleri ve yenilikçi uygulamaları yerinde inceleyecek; yapay zekâ ve ileri üretim teknolojilerinin sektörel dönüşümde nasıl kullanıldığına dair örnekleri değerlendireceğiz. Türkiye–Çin arasındaki potansiyel iş birliği alanlarına ilişkin görüş alışverişleri de programımızın önemli bir parçasını oluşturacak.

Küresel rekabetin hızla yeniden şekillendiği bu dönemde, teknoloji ve inovasyon odaklı uluslararası temasların ülkemizin dönüşüm hedeflerine katkı sağlayacağına ve iş dünyamız için yeni açılımlar yaratacağına inanıyorum."