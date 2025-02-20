TÜSİAD kararına Özgür Özel'den sert tepki

Yaptıkları eleştiriler sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "haddinizi bilin" açıklaması yapmasıyla haklarında soruşturma başlatılan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Arif Aras yurt dışı yasağı ve adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı.

Karar sonrası CHP lideri Özgür Özel'den sert bir açıklama geldi.

Özel, İktidarın açıkça, “beni eleştiren, sesini çıkaran yanar” diyerek tüm toplumu tehdit ettiğini söyledi.

Özel açıklamasında "Tayyip Erdoğan’ın sabah hedef aldığı TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ile Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras’ın önce polis nezaretinde ifadeye götürülmesi ardından haklarında yurt dışı yasağı ve adli kontrol kararı verilmesi demokrasi ve hukuk ortamının nasıl çürütüldüğünün yeni bir göstergesi olmuştur. “Ekonomi çok iyi”, “İktidarın yargısına helal olsun” deseler ayakta alkışlayacakları iş insanlarına, sadece eleştirdikleri için bu muamele reva görülmektedir. İktidar açıkça, “beni eleştiren, sesini çıkaran yanar” diyerek tüm toplumu tehdit etmektedir. Ne yaparsanız yapın, bu ülkede derdi çekenler, derdini anlatacak. İş insanı da sanatçı da gazeteci de siyasetçi de konuşacak. Türkiye bu baskıya, bu kötülüğe susmayacak!" ifadelerini kullandı.