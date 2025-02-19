TÜSİAD YİK Başkanı'nın ifadesi sona erdi

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan hakkında, dernek genel kurulundaki konuşmasında kullandığı ifadelere ilişkin, "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık, Turan'ın ifadelerinin, gerçeğe aykırı ve kamu barışını bozmaya elverişli nitelikte olduğunu değerlendirerek "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen soruşturma başlattı.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan gözaltında. Adliyeden ilk kare geldi

Geçtiğimiz günlerde aynı suçlardan soruşturma başlatılan TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras ile Turan hakkında savcılıkta ifadelerinin alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesine talimat verildi.

2 İSİM ADLİYEDE

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras ile TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, ifadesinin alınması için polis eşliğinde ifade için adliyeye getirildi.

ARAS'IN İFADESİ TAMAMLANDI

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras'ın ifadesi tamamlandı. Aras'ın ifadesi yaklaşık 2 saat 40 dakika sürdü.