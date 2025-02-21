TÜSİAD'ın Cumhurbaşkanlığı seçiminde kimi destekleyeceği sızdı! Ankara kulislerine bomba gibi düştü...

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Arif Aras, son zamanlarda yaşanan soruşturmalara dikkat çekerek tepkilerini dile getirmişti. İki başkan ise söylemleri nedeniyle gözaltına alınmıştı. Verdikleri ifadenin ardından adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştı. Nefes yazarı Aytunç Erkin, ise Ankara koridorlarından aldığı çarpıcı bilgiyi paylaştı: “TÜSİAD önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili tarafını açığa vurdu ve Ekrem İmamoğlu’ndan yana inisiyatif aldı.”

“TÜSİAD, CUMHURBAŞKANLIĞINDA EKREM İMAMOĞLU’NDAN YANA İNİSİYATİF ALDI”

Nefes yazarı Aytunç Erkin, bugünkü ‘TÜSİAD’ın cumhurbaşkanı adayı mı öfkelendirdi?’ başlıklı yazısında Ankara koridorlarında konuşulan flaş gelişmeyi yazısında paylaştı. Erkin’in, TÜSİAD ile ilgili yazısındaki dikkat çeken bölümü şu şekilde;

“Ankara koridorlarında konuşulan şu: “TÜSİAD önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili tarafını açığa vurdu ve Ekrem İmamoğlu’ndan yana inisiyatif aldı.” Aras’ın konuşmasının özellikle İmamoğlu’nu ilgilendiren bölümüne dikkat çekiliyor ve “Bir büyükşehir belediye başkanı hakkında…” diye başlayan o cümlelerin altı çiziliyor. Diğer tespitlerin de “muhalefetin” öne çıkardığı hususlar olduğuna dikkat çekiliyor. Aslında uzun zamandır Ankara’da konuşulan “Ekrem İmamoğlu’na uluslararası sermaye ve içerideki kadrolarının” verdiği destek.”

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NELER YAŞANMIŞTI?

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) bugün olağan genel kurulunu gerçekleştirdi. TÜSİAD'ın sunumu 'Politik hayatta olağanüstü olaylar' başlıklı slaytla başladı.

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras konuşmasında da Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklanması, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatılması, 'tekelleşme' iddialarıyla hakkında soruşturma başlatılan menajer Ayşe Barım'ın Gezi Parkı eylemlerinden tutuklanması, HALK TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, tutuklanması ve ordudan ihraç edilen genç teğmenlere değindi. Slaytta politikacıların, iş insanlarının ve gazetecilerin sorgulanıp tutuklandıkları belirtildi.

Sunumda Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreninin ardından kılıçlı yemin eden ve 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diyen teğmenlerin TSK'dan ihraç edilmesine de yer verilmesi dikkat çekti. Olağanüstü olayların toplumda endişe yarattığı ve güven sarstığı dile getirildi.

TÜSİAD Genel Kurulu’nda konuşan TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras, 'Çok kısa sürede meydana gelen olayların bir kısmını toplumda endişe yarattığını ve güveni sarstığını söyleyebiliriz.' değerlendirmesini yapmıştı.

ADLİ KONTROL KARARI VERİLDİ

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Erdoğan ise son olarak TÜSİAD için 'Yeni Türkiye'de haddini bileceksiniz' demişti. Sözün hemen akşamında ise iki başkan gözaltına alındı. İki başkan ifadeleri alındıktan sonra yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla gece saatlerinde serbest bırakılmıştı.