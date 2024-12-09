TÜSİAD'dan iktidara 'kamuda fedakarlık' çağrısı

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, Diyarbakır'da gerçekleşen Türkiye’nin dört bir yanından iş insanları ve STK temsilcilerinin katıldığı "Küresel Riskler ve Yerel Çözümler" temalı zirvede enflasyonla mücadelede yalnızca özel sektör ve vatandaşın fedakarlık yapmaması gerektiğini, kamunun da tasarrufa gidilmesinin altını çizdi.

"KAMUNUN TASARRUF YAPMASI GEREKİR"

Bakan Mehmet Şimşek, sıkı para politikaları kapsamında faiz oranlarının yükseltmişti. Enflasyon baz etkisinde düşüş gösterse de aylık yükselişi devam ediyor. Asgari ücrete gelecek artış özel sektörü etkilerken, vatandaşa ise enflasyon altında bir zam ile geçim anlamında etkileyecek. Enflasyondaki yük ise vatandaş ve özel sektörün üzerine binmiş olacak. TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, Diyarbakır'da Küresel Riskler Yerel Çözümler etkinliğinde konuya dair açıklamalarda bulundu. Turan, etkinlikte enflasyonla mücadelede yalnızca özel sektör ve vatandaşın fedakarlık yapmaması gerektiğini, kamunun da tasarrufa gitmesi gerektiğini söyledi. Turan, "görevden alınan seçilmiş yerel yöneticilerin yerine atanmış yöneticilerin getirilmesini toplumsal istikrar ve refah hedefiyle bağdaştıramıyoruz" dedi.

TURAN VATANDAŞIN BEKLENTİSİNİ AÇIKLADI

Orhan Turan, enflasyonla mücadele için uygulanan sıkı para politikası ve tasarruf adımlarının etkilerine değinerek, "Nasıl ki toplumun her kesimi bu yükü sırtlanıyor, kamunun da önemli ölçüde tasarrufa gitmesi çok mühim" dedi. Vatandaşın beklentisini de açıklayan Turan, "Toplum, kamunun da tasarruf ve verimlilik adına daha güçlü adımlar atmasını bekliyor" şeklinde konuştu.

Turan, Türkiye'nin ekonomisinin arz tarafını değişen küresel dinamiklere uyum sağlayacak şekilde yeniden planlaması gerektiğini belirtti.