Tut Bulanık maden ocağında metan gazı can aldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tut Bulanık maden ocağında metan gazı can aldı

Adıyaman'nın Tut İlçesi Bulanık mevkiinde faaliyet gösteren MHS şirketine ait bir maden ocağında meydana gelen metan gazı sızıntısı sonucu üç işçi zehirlendi.

Adıyaman /Gülhan Kocadayı

Adıyaman'nın Tut İlçesi Bulanık mevkiinde faaliyet gösteren MHS şirketine ait bir maden ocağında meydana gelen metan gazı sızıntısı sonucu üç işçi zehirlendi. Olayda, işçilerden biri hayatını kaybetti.

Maden ocağında çalışan Oruç Savaş(36),Yücel E.ve Cumali K.,metan gazından etkilendiler.

Durumun farkedilmesinin ardından sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.Sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle işçiler, hastanelere kaldırıldı.

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Oruç Savaş, Tut İlçe Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yücel E.ve Cumali K.nın tedavileri ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediyor ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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