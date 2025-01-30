Tuta Galatasaray’a transfer olacak mı? Resmen açıkladı

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da hedef bölgelerden biri de stoper. Bu bağlamda gündeme gelen isim ise Tuta oldu.

Geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe'nin de girişimlerde bulunduğu Tuta için Galatasaray, Eintracht Frankfurt'a resmi teklifini iletti.

Yaşananların ardından Tuta'dan geleceğine dair açıklama geldi. UEFA Avrupa Ligi'nde bu gece oynanacak Roma-Eintracht Frankfurt maçı öncesi konuşan Tuta, Alman ekibinde kalmak istediğini açıkladı.

25 yaşındaki Brezilyalı stoper, "5 yıldır Frankfurt'ta oynuyorum. Kulüp bana çok şey verdi. Son zamanlarda eşimle çok konuştuk. Bizim için net olan şu; kalmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Eintracht Frankfurt, Tuta'yı Sao Paulo'dan 1.8 milyon euroya transfer etmişti. Alman ekibiyle 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Tuta'nın güncel piyasa değeri 15 milyon euro.