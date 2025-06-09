Tutak’ta trafik kazasi iki kişi yaralandı

Kaynak: İHA
Tutak’ta trafik kazasi iki kişi yaralandı

Ağrı'nın Tutak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Ağrı'nın Tutak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre Tutak ilçe merkezine bağlı Karacan köyü yolunda trafik kazası meydana geldi seyir halindeki aracın kontrolünü kaybeden sürücü yol kenarında bulunan tarlaya sürüklendi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan iki kişi olay yerinde gelen sağlık ekipleri tarafından Tutak devlet hastanesine kaldırıldı. Jandarma kazayla ile ilgili inceleme başlattı.

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