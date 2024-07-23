Tutar Apartmanı davasında flaş gelişme! 63 kişiye mezar olmuştu…

Tutar Apartmanı davasında flaş gelişme

6 Şubat 2023'te meydana gelen ilk depremde yıkılan binaya ilişkin Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, O.B. ve oğlu B.B. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan iddianame hazırlandı.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan bilirkişi raporuna yer verildi. Raporda, binanın 1. katındaki taşınmazın projede mesken olarak planlanıp tescil edildiği, ancak yapılan incelemede dairenin "ofis-büro" şeklinde kullanıldığı belirtildi. Ayrıca, zemindeki iş yerinin daireyle birleştirilip kullanıldığı ve bu tadilatların binaya zarar verdiği ifade edildi.

İddianamede, antre, mutfak, salon ve güney cephede yer alan balkon hacimlerinin ara duvarlar kaldırılarak tek hacim haline getirildiği, çocuk odası, 2 balkon, yatak odası ve iklimlendirme hacimlerinin birleştirilerek tek hacim haline getirildiği belirtildi. Ayrıca, hol ve banyo hacimlerinin yerinde merdiven kovası inşa edilerek zemin kattaki iş yeri bağlantısı olarak kullanıldığı aktarıldı.

İddianamede, iki ayrı gayrimenkul değerleme raporuna göre tadilat ve değişikliklerin sorumlularının O.B. ve B.B. olduğu net olarak belirlendi. Sanıkların, zemin ve 1. katta yapılan ağır tadilat ve değişiklikler nedeniyle depremde yıkılan binada göçük altında kalan 63 kişinin ölümüne ve 12 kişinin yaralanmasına neden oldukları ifade edildi. Bu durumun, sanıkların dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranmaları nedeniyle bilinçli taksir koşullarını oluşturduğu belirtildi.

Sanıklardan O.B, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Orayı 2018'de satın aldık. Sadece tapu işlemleriyle ilgilendim, başka işlem yapmadım." savunmasında bulundu. B.B. ise blokun alt katında herhangi bir işlem yapmadığını öne sürdü.

DAVA SÜRECİ

İddianame, Tutar Apartmanı C Blok'un yıkılmasına ilişkin firari sanık Cüneyt Akkaya'nın Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yargılandığı ana davayla birleştirildi. Depremde yıkılan binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma kapsamında, Tutar Apartmanı C Blok'un teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya hakkında 16 Şubat 2023'te tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

Firari sanık Akkaya hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle açılan davada, binanın zemin katındaki dairede tadilat yaptırdıkları öne sürülen B.B. ve O.B. hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmişti. Soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra ev hapsi tedbiriyle tahliye edilen B.B. ve O.B, Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararıyla yeniden tutuklanmıştı.