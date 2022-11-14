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Tutmayın salın gitsin

Hapşırık kimilerine göre çok keyif verirken, kimilerine de pek iyi gelmez. İyi gelmemesinin nedeni bazı kişilerin hapşırığını tutmasıdır. Peki o anlar zararlı mı, faydalı mıdır? İşte yanıtı.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 00:49
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Tutmayın salın gitsin
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Sözün özü şu; hapşırığı tutmak zararlıdır.
Çünkü hapşırmak vücudun kendini koruma mekanizmalarından biridir. Burnunuz tıkandığında, aşırı kötü koku aldığınızda, parfüm gibi alerjen maddeler koklandığınızda, soluduğunuz hava tozlu olduğunda hapşırma refleksi gerçekleşir.

Solunan havadaki zararlı maddeleri uzaklaştırmak ve solunum yolunu açmak için hapşırarak tepki veriyor. Hapşırığı tutmak beyin ve burun damarlarındaki basıncı artırır. Hapşırık engellenirse bayılma, damarlarda hasar, beyin kanaması ve kalp krizi gelişebilir. Hapşırık tutmak gözlerinizdeki kan damarlarına ve diyaframa zarar verebiliyor.

Hapşırık tutulduğunda kan basıncını aniden yükseltiyor. Çünkü engellenmiş hapşırık beyindeki kan damarlarını zorluyor. Ayrıca, hapsedilmiş güçlü bir hapşırık, boynun sakatlanmasına neden olabiliyor.

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