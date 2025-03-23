Tutuklamalara tepkiler çığ gibi büyüyor! Fazıl Say İmamoğlu’nun tutuklama haberine isyan etti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturmasında tutuklandı. İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun da tutuklandı. Piyanist Fazıl Say tutuklanma haberi sonrası sosyal medya hesabından sitemde bulundu.
Türkiye tarihinde çok kötü bir gün.— Fazıl Say (@fazilsaymusic) March 23, 2025
İmamoğlu tutuklandı.
Milyonların feryadını dinleyen olmadı.
Halkın iradesi ile seçilen siyasetçiler tutuklanıyor, hiç bir şekilde kabul edilemez.
Yargının bağımsızlığı da, Demokrasi de yok sayıldı.
Dostlar;
Gün dayanışma günüdür.
Vatandaşlar,… pic.twitter.com/l9fLLQuQLU
Fazıl Say Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına dair şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye tarihinde çok kötü bir gün.
İmamoğlu tutuklandı.
Milyonların feryadını dinleyen olmadı.
Halkın iradesi ile seçilen siyasetçiler tutuklanıyor, hiçbir şekilde kabul edilemez.
Yargının bağımsızlığı da, demokrasi de yok sayıldı.
Dostlar;
Gün dayanışma günüdür.
Vatandaşlar, insanlar
hayatlarımız, özgürlüğümüz, umutlarımız, geleceğimiz, emeklerimiz, her şeyimiz,
yok sayılıyor,
değersiz sayılıyor
ve geçersiz sayılıyor.
Biz, Türk halkı,
bugün çok üzgünüz…"