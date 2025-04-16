Tutuklanan birçok öğrenci daha tahliye edildi!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestolarda binlerce kişi gözaltına alındı. Çoğunluğu öğrencilerden oluşan birçok kişi ise tutuklandı. Bugün, protestolar gerekçe gösterilerek tutuklanan öğrencilerden 15’i daha tahliye edildi.

SEMA UĞUZ'DA TAHLİYE OLDU!

Verilen tutuklama kararından sonra Çağlayan'da gerçekleştirdiği açıklamayla gündem yaratan Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencisi Sema Uğuz da tahliye edilen öğrenciler arasında.

Uğuz, tutuklama kararının sonrasında "Tutuklandım arkadaşlar. Çok ağlarım, çok üzülürüm diye bekliyordum fakat mücadelenin ruhundan dolayı muhtemelen, çok güçlü hissediyorum. Sizleri çok seviyorum" ifadelerini kullanmış ve kamuoyunda gündem yaratmıştı.

BİNLERCE GENÇ GÖZALTINA ALINMIŞTI!

İBB Başkanı İmamoğlu'nun gözaltına alınarak tutuklanması ülke genelinde büyük bir tepkiye sebep olmuştu. Türkiye’de birçok ilde eylemler gerçekleştirilirken eylemlerin çoğunluğu öğrenciler tarafından oluşturuldu. Protesto gösterileri esnasında ve gerçekleştirilen ev baskınlarında gözaltına alınan 301 öğrenci tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.