Tutuklanan Astrolog Hilal Saraç hakkında yeni karar. Paylaşımları için özür dilemişti

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Tutuklanan Astrolog Hilal Saraç hakkında yeni karar. Paylaşımları için özür dilemişti

“Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye hakaret” suçlamasıyla tutuklanan Astrolog Hilal Saraç tahliye edildi.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye hakaret” suçlamasıyla tutuklanan Astrolog Hilal Saraç tahliye edildi. Saraç tahliye kararını sosyal medyadan duyurdu.

Saral paylaşımında "Umuda kelepçe vurulmaz demiştim. Çok şükür tahliye oldum. Bana dua eden tüm kalpleri, sevgiyle kucaklıyorum" dedi.

Ünlü astrolog tutuklandıÜnlü astrolog tutuklandı

Astrolog Hilal Saraç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yönelik ifadeleri nedeniyle tutuklanmıştı. Saraç, 8 Şubat 2025 tarihinde yaptığı kısa paylaşımda, "Gözaltına alınıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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