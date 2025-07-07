Tutuklanan Başkan Böcek'ten ilk açıklama. Görevinden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, "Dimdik duruyor ve özgürlüğüme kavuşacağım anı bekliyorum." diye seslendi.

Suç örgütü liderliği" suçlamasıyla tutuklandıktan sonra serbest bırakılan iş insanı Aziz İhsan Aktaş’ın ifadesi üzerine gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 5 Temmuz’da çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İçişleri Bakanlığı, 7 Temmuz akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, tutuklanan Başkan Muhittin Böcek'in görevinden geçici olarak uzaklaştırıldığını duyurdu.

Başkan Böcek 64 gün yoğun bakımda kalmıştı. Ciddi sağlık sorunları yaşadı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in X hesabından, Böcek'in miting meydanlarında sarf ettiği konuşma kayıtları bir mesajla paylaşıldı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkında tutuklama talebi



Yapılan paylaşımda şu ifadeler yer alıyor:

"Ben Muhittin Böcek, ne Antalya’nın ne de Antalyalıların başını eğecek hiçbir şey yapmamış, tek amacı ayrısız gayrısız, 'Herkesin Başkanı' olmak için çalışan Muhittin Böcek... Ben Torosların sert esen rüzgarlarını bilirim, beni merak etmeyin. Ben rüzgara karşı dik duran Torosların ağaçları gibi dimdik duruyor ve özgürlüğüme kavuşacağım anı bekliyorum."