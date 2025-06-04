Tutuklanan Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün’den ilk mesaj 'Boyun eğmedim, eğmeyeceğim'

Hasan Akgün, yaşanan süreci “hukuksuzluk” olarak nitelendirdi ve verilen kararın şahsına değil, halkın iradesine vurulmak istenen bir darbe olduğunu belirtti. “Başımı eğmedim, eğmeyeceğim” ifadelerini kullanan Akgün, kamuoyuna dikkat çeken mesajlar verdi.

İBB SORUŞTURMASINDA 5. DALGA OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen 5. dalga operasyonunda gözaltına alınan ve daha sonra tutuklama kararı verilen Hasan Akgün, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda süreçle ilgili görüşlerini aktardı. Akgün, açıklamasında, halkın iradesine müdahale edilmeye çalışıldığını savundu.

"RANTIN DEĞİL HALKIN YANINDA OLDUM"

“Sevgili Büyükçekmece ailem” diyerek yurttaşlara seslenen Akgün, siyasi hayatı boyunca rantın değil halkın yanında yer aldığını vurguladı. Belediye başkanlığı görevine çeşitli iftira ve kumpaslarla gölge düşürülmek istendiğini ifade eden Akgün, bu göreve koltuk için değil, millete hizmet etmek amacıyla geldiğini dile getirdi.

AKGÜN’ÜN AÇIKLAMASI ŞÖYLE:

“Sevgili Büyük Büyükçekmece Ailem,

Kıymetli Yol Arkadaşlarım, Değerli Yurttaşlarım,

Bugün bir hukuksuzlukla karşı karşıyayız. Hukukun üstünlüğü yoksa adalet yoktur. Adalet halkın ekmeğidir.

Bugün, ‘Yarım Asırlık’ hizmet yolculuğumda, alın terimle, gece gündüz çalışarak; rantın değil halkın yanında durarak yürüttüğüm belediye başkanlığı görevime iftiralarla, kumpaslarla gölge düşürülmek isteniyor.

Ama bilin ki;

Ben bu göreve koltuk için değil, milletin iradesiyle hizmet etmek için geldim.

Her zaman önce halk dedim, önce memleket dedim.

Tutukluluk kararı, şahsıma değil, halkın iradesine vurulmak istenen bir darbedir.

Ama bu halk, iradesine sahip çıkmayı çok iyi bilir.

Büyükçekmece, susmaz!

Hasan Akgün susmaz!

Ben bu topraklarda dürüst belediyeciliğin ne demek olduğunu gösterdim.

Güneş balçıkla sıvanmaz.

Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi güzel bir huyu vardır.

Bugün demir kapıların ardına konulsam da vicdanlarda özgürüm.

Çünkü başım dik, yüreğim rahat.

Çünkü ben hiçbir zaman kul hakkı yemedim.

Ben sadece ve sadece Büyükçekmece için çalıştım.

Sizden tek isteğim var:

Birliğimizi, inancımızı, mücadele azmimizi kaybetmeyelim.

Karanlığı hep birlikte dağıtacağız.

Ben yine aranıza döneceğim.

Yine beraber çalışacağız, yine beraber güleceğiz.

Ve o gün geldiğinde, bu hukuksuzluğu yazanlar halkın vicdanında mahkum olacak.

Ben Hasan Akgün’üm.

Başımı eğmedim, eğmeyeceğim!”