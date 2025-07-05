Gözaltına alınan CHP'li Adıyaman Belediye başkanından flaş açıklama!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Gözaltına alınan CHP'li Adıyaman Belediye başkanından flaş açıklama!

Bu sabah gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'den ilk mesaj geldi.

Gözaltındaki Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Tüm siyasi yaşamım boyunca her zaman haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı mücadele ettim.

Her zaman bir avukat olarak hem de bir siyasetçi olarak adaletten, vicdandan asla uzaklaşmadım. Her davranışımı ve işimi önce vicdana, sonra da hukuka uygun bir şekilde yaptım.

Tüm hemşehrilerime açık çağrı yapıyorum. Birlikte şehrimizin yaralarını saracağız. Herkes rahat olsun. Adıyamanlı hemşehrilerimin başını eğecek hiçbir işimiz ve uygulamamız olmadı.

Adalet yerini bulacak. En kısa zamanda işimizin başında olacağız. Herkese selamlarımı iletiyorum. Moralinizi sakın bozmayın.

Tüm çalışma arkadaşlarıma açık çağrımdır; vatandaşlarımızı mağdur etmeden işimizi en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz.”

Son Haberler
İtfaiye yetişemedi sıra dualarda! Diyanet'ten yatsı hamlesi
İtfaiye yetişemedi sıra dualarda! Diyanet'ten yatsı hamlesi
En çok kazandıran yatırım aracı belli oldu!
En çok kazandıran yatırım aracı belli oldu!
Ünlü gazeteci CHP operasyonlarının nedenini açıkladı
Ünlü gazeteci CHP operasyonlarının nedenini açıkladı
Gözaltına alınan Zeydan Karalar'dan yeni mesaj!
Gözaltına alınan Zeydan Karalar'dan yeni mesaj!
Naci Görür’den dikkat çeken deprem değerlendirmesi!
Naci Görür’den dikkat çeken deprem değerlendirmesi!