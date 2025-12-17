Habertürk TV'nin eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Ersoy, gözaltı ve ifade işlemleri sırasında kendisini temsil eden üç avukatla yollarını ayırdı.

Ersoy'un kararı, tutuklanmasının ardından savunma sürecine dair yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda aldığı bleirtildi.

POLAT ÇİFTİNİN AVUKATIYLA ANLAŞTI

Halk TV'de yer alan habere göre, Mehmet Akif Ersoy, yeni savunma süreci için Ankara Barosu’na kayıtlı Avukat Hüseyin Kaya ile anlaştı.

Ersoy ve Kaya, Silivri Cezaevi’nde bir araya gelerek dosyayı ve mevcut durumu görüştü. Avukat Hüseyin Kaya bir dönem, "uyuşturucu" suçundan yargılanan Dilan - Engin Polat çiftinin avukatlığını da yapmıştı.

MEHMET AKİF ERSOY KİMDİR?

Mehmet Akif Ersoy 8 Ocak 1985’te İstanbul doğumlu. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun. 2009 yılında 6 News televizyon kanalında muhabir olarak göreve başladı. Daha sonra TRT’de görev üstlenen Ersoy, 2010 yılında TRT TÜRK – Addis Ababa Temsilciliği görevine getirildi. 2011 yılında başta Libya, Yemen, Şam, Erbil olmak üzere pek çok noktada TRT temsilcisi ve savaş muhabiri olarak görev yaptı. Aynı yıl TRT TÜRK Trablus ve Sana muhabirliği görevini yürüttü. 2012 yılında dönemin lideri Muammer Kaddafi ile ölümünden önce son röportajı yapan gazeteci oldu.

2012 yılında TRT Kahire-Mısır Temsilcisi oldu. 2013 yılında TRT Arapça Koordinatör Yardımcılığı görevine getirildi. 2014 yılına gelindiğinde TRT İstanbul Bölge Müdür Yardımcısı olarak çalışmaya başladı. Bu süreci 2015 yılında "Zenga Zenga"adlı Muammer Kaddafi Belgeseli takip etti. Aynı yıl Diyanet İşleri Başkanlığı Ortadoğu ve İslam Coğrafyası Sorumlu Başkan Müşaviri olarak atandı. 2016 yılında Dış Politika Dergisi Genel Yayın Yönetmeni oldu.

2017 yılında Habertürk'E katılan Ersoy, Manşet, "Nedir Ne Değildir" gibi programların moderatörlüğünün ve anahaber sunuculuğunu üstlendi. Türkiye’nin sınır hattında, Afganistan, Libya ve Filistin gibi sıcak çatışmaların sürdüğü bölgelerde bulunarak haber yaptı.

2022’de Show TV anahaber sunucusu Pınar Erbaş ile 8 ay evli kalan televizyoncu Mehmet Akif Ersoy’un "Tünel- Gazze'de Yaşamak" adlı bir de kitabı var.