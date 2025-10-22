Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan’ın savcılık ifadesinde çok önemli bir yarıntı çarpıcı bir ayrıntı yer aldı.

İlker Arslan son dönem Antalya içinde telefon dinleme talepleri sayısında artış yaşandığını itiraf etti. İlker Arslan iletişim tespiti talerindeki artışı ifadesinde şöyle anlattı:

“İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla iletişimin tespiti ve dinlenmesi kararları alınması değerlendirilen şahıslarla ve eylemleriyle ilgili bilgi notları tarafıma sunulur. Ben bunları incelerim, ancak tarafıma sunulan belgeler içeriğinde Fazlı Ateş ile ilgili bu yönde değerlendirme olup olmadığını hatırlamıyorum. Sunulan belgeler içerisinde Fazlı Ateş’in ismi varsa da bile şu an dediğim gibi hatırlamam mümkün değildir. Özellikle son zamanlarda iletişimin tespiti ve dinlenmesi kararları alınan şahıs sayısı fazla olduğu için bunu hatırlamıyor olabilirim.”



TANIŞTIKLARI YER REFAH PARTİSİ



Kendisi gibi Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması kapsamında tutuklanan Fazlı Ateş ile ilişkisini de anlatan İlker Arslan arkadaşlıklarının 30 yıl önceye gittiğini söyledi. İlker Arslan Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan’ın koruma amiri iken Fazlı Ateş de partinin gençlik kollarında görev alıyordu. İlker Arslan’la da bu dönem de arkadaş oldular. İki ismin yolları bu kez de Antalya’da kesişti. Fazlı Ateş Antalya’da inşaat işleri ile uğraşıyorken, İlker Arslan da bu ile emniyet müdürü oldu.





FİLMLERE KONU OLACAK CASUSLUK HİKAYESİ



İlker Arslan’ın ifadesinde önemli bir isim daha geçti. İlker Arslan’ın ifadesine göre Ankara’dayken görevden alındığını haber alıyor ve yakın arkadaşı Tahir Kahyaoğlu ile birlikte Antalya’ya doğru yola çıkıyor. Tahir Kahyaoğlu 2008 yılında dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan’ın koruma amiri olarak görev yapıyordu. Ancak ani bir kararla bu görevden alındı. Görevden alınmasının perde arkasında ise casus filmlerine konu olacak bir olay vardı.

Emniyet içindeki FETÖ’cüler Başbakanlık koruma ekibinin kendi elemanlarından oluşmasını istiyordu. Bunun için FETÖ, DHKP-C içindeki polis muhbirlerini kullandı. İstanbul’da DHKP-C yöneticisi Asuman Akça’nın evine 15 Şubat 2008 yılında operasyonda yapıldı. Evde yapılan aramada flaşh bellek içinde Tayyip Erdoğan’ın evinin krokileri bulunmuştu. Dönemin basını operasyonu “Başbakana suikast son anda engelledi” diye operasyonu duyurdu. Bu olay sonrası Başbakanlık koruma ekibinde Tahir Kahyaoğlu ve koruma polislerinin çoğu değişti yerlerine FETÖ’cü polisler yerleşti. Daha sonra da bildiğimiz Erdoğan’ın evinin dinlenmesi olayı yaşandı. DHKP-C’li Asuman Akça ise mahkemede polis muhbiri olduğunu söyledi, evdeki flaş belleğin de kendisine ait olmadığı anlaşılınca serbest bırakıldı. Asuman Akça bu kez DHKP-C terör örgütünün hedefindeydi. Hapisten çıkar çıkmaz DHKP-C Asuman Akça’ya suikast düzenledi. Akça suikasttan ağır yaralı olarak kurtuldu. 15 Temmuz’dan sonra bu kez FETÖ’cüler sanık, Asuman Akça şikayetçi olmuştu.