Slovakya’yı terk etmesi koşuluyla geçen ay serbest bırakılan “Cehennem Necati” lakaplı Necati Arabacı, Türkiye’ye döndü ve İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Necati Arabacı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Necati Arabacı’nın hakkındaki kırmızı bülten kararına ve tutuklanacağını bilmesine karşılık Türkiye’ye dönmesi merak konusu oldu. Herkes aynı soruyu sordu: “Neden döndü?”

Soruya yanıt gelmezken, Necati Arabacı’nın avukatının son açıklaması raftan indi.

NECATİ ARABACI’NIN AVUKATININ SON AÇIKLAMASI

‘Aziz İhsan Aktaş’a suikast hazırlığı’ iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan avukat Cem Duman, polis ifadesinde suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyareti nedeniyle tanınan ve kendisiyle aynı soruşturmada tutuklanan Selahattin Yılmaz ile ilişkisini aktardı. Kafe ortaklığı nedeniyle avukat Semra Ilık’ın kendisini Daltonlar, Sarallar, Necati Arabacı ve Bucaklar tarafından tehdit ettirdiğini öne süren Duman, Selahattin Yılmaz ile bu süreçte Bodrum’da buluştuklarını söyledi.

Cem Duman’ın ifadesinde Necati Arabacı'nın suçlanmasının ardından avukatı Umut Köroğlu iddialara yönelik olarak yazılı açıklama yapmıştı. Avukat Umut Köroğlu'nun 21 Ağustos’ta yaptığı açıklama şöyleydi:

“Son günlerde kamuoyunda ve basında yer bulan İstanbul merkezli bir suç örgütü olduğu iddia edilen kişilere yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan, mesleği avukat olarak bilinen bir şüphelinin müvekkilim Necati Arabacı hakkında hiçbir gerçekliği ve asla astarı olmayan bir şekilde beyanlarda bulunduğunu herkes gibi biz de gerek yazılı gerek görsel gerekse de sosyal medya haber sitelerinden öğrenmiş bulunmaktayız.

Müvekkilim Necati Arabacı, adı geçen şüpheliyi tanımadığı gibi beyanında geçen olay konu ya da kişiler hakkında herhangi bir bilgi sahibi değildir. Bu beyanlar gerçek dışıdır. Daha önce de belirttiğimiz gibi müvekkilim Necati Arabacı‘nın hiçbir suretle hiçbir ismi altında ve hiçbir sosyal medya platformunda bir hesabı bulunmamaktadır. Müvekkil Necati Arabacı’nın ismi kullanılarak açıldığı tespit edilen sosyal medya hesapları ve bu sahte hesapları kullananlar hakkında suç duyurularında bulunulmuş ve bu hesaplar hakkında erişim engeli kararları alınmıştır. Kendisinin adı kullanılmak suretiyle sosyal medya üzerinden para toplamaya ve haksız kazanç elde etmeye çalışanlar, algı yaparak haksız menfaat elde etmeye çalışanlar ve suçtan kurtulmak isteyen ve yahut insanları maddi manevi mağdur etmek isteyen kişiler hakkında yasal haklarımız kullanmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygı ile bildiririz.”

NECATİ ARABACI KİMDİR

1972’de Köln’de Türk bir ailenin çocuğu olarak doğan Arabacı, 1990’lı yıllarda Almanya’da Hells Angels (Cehennem Melekleri) motosiklet kulübüne yakın çevrelerde adını duyurdu.

Alman basınına göre, güvenlik sektörüyle bağlantılarını kullanarak Köln’ün genelevler bölgesinde nüfuz sahibi oldu; Leverkusen ve Elsdorf’taki “Babylon” ve “Wiago” gibi işletmelerin yanı sıra Mallorca’daki gece kulüpleri üzerinden büyük bir servet edindi.

2002’de tutuklanan Arabacı, fuhuşa zorlama, insan kaçakçılığı, soygun ve suç örgütü liderliği suçlarından 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Cezaevindeyken savcısını öldürmeyi planladığı iddia edilse de, kanıt bulunamadı. Cezasının üçte birini çektikten sonra 2007’de Almanya’ya dönmemesi şartıyla Türkiye’ye sınır dışı edildi.

Arabacı, Türkiye’ye döndükten sonra da Avrupa’daki etkinliğini sürdürdü.

2010’dan itibaren “Hells Angels MC Nomads Türkiye”nin başkanı olarak tanındı ve örgüt ağını Avrupa genelinde genişletti.

2015’te hakkında Avrupa Birliği çapında yakalama emri çıkarıldı. 2018’de Türkiye’de gözaltına alınsa da delil yetersizliğinden serbest bırakıldı.

Avrupa güvenlik birimleri, Arabacı’nın uyuşturucu kaçakçılığı ve Güney Amerika bağlantılı eroin ticaretiyle büyük gelir elde ettiğini iddia ediyor.

Arabacı, 2023 yılında suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan’ın oğlunun sünnet düğününde de görüntülendi.

Kaplan’ın davetine katılan Arabacı’nın, çocuğa “altın kordon” hediye etmesi dikkat çekmişti.

Arabacı, 9 Eylül 2025’te Slovakya’da bir restoranda, Almanya’nın Schengen Bilgi Sistemi’ne girdiği uyarı üzerine gözaltına alınmıştı. İfadesi sonrası ülkeyi 30 gün içinde terk etmesi koşuluyla serbest bırakıldı. Türkiye’ye döndükten kısa süre sonra İzmir’de yakalanan Arabacı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.