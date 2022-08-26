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Tutuklanan Gülşen'in avukatından yeni açıklama

Şarkıcı Gülşen’in avukatı Emek Emre yeni açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma - 14:23
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Tutuklanan şarkıcı Gülşen'in avukatından yeni açıklama

Tutuklanan Gülşen'in avukatından yeni açıklama
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Sanatçı Gülşen, 30 Nisan’daki konserinde imam hatip liseliler hakkındaki ifadeleri nedeniyle gözaltına alınmış ve emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilmişti.

Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Gülşen hakkında tutuklama kararı verildi.

Gerçek Gündem’e konuşan Gülşen’in avukatı Emek Emre yeni açıklamalarda bulundu.

“BİRİNCİ VAZİFEMİZ HUKUKİ DESTEK SAĞLAMA SURETİYLE ONU ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞTURMAK”

Gülşen’in avukatı Emek Emre, Gerçek Gündem’e süreç hakkında şöyle konuştu:

“Dün, tutuklamanın akabinde yaptığımız basın açıklamasını, müvekkil hakkında olumsuz bir kamuoyu oluşmasın, tutuklama tedbirinin hukuka aykırılığı ve somut olayda uygulanmasını gerektiren bir suç şüphesi mevcudiyeti olmadığını, tamamen hukuki bir mecrada anlatma niyeti ile gerçekleştirdik. İtiraz süreci ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Şu an müvekkilimin hassasiyeti mevcut. Birinci vazifemiz hukuki destek sağlama suretiyle onu özgürlüğüne kavuşturmak.”

Avukat Emre, son olarak "İtiraz yapıldıktan ve değerlendirildikten sonra olumlu olumsuz, basına demeç verme vuku bulacak ise müvekkilin onayı, bilgisi dahilinde olacaktır” diye konuştu.

GÜLŞEN İMAM HATİP SÖZLERİ NEDENYİLE TUTUKLANDI

Ünlü şarkıcı Gülşen’in geçen nisanda verdiği bir konserde, “İmam hatipte okumuş. Sapıklığı oradan geliyor” demiş, video dün sosyal medyada yayınlanmaya başlamıştı. Kime söylendiği belli olmayan söz konusu ifade için Gülşen'e Twitter’da ‘#GülşenTutuklansın’ diye etiket açılmıştı. Gülşen, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Gülşen'in çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasına karar verildi. Şarkıcı Gülşen Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne götürüldü.

Sahnede yaptığı bir espri nedeniyle hedef gösterilen şarkıcı Gülşen adliyeye sevk edildi. Gülşen, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak ”Üzgünüm incinen herkesten özür diliyorum. Daha başka bir dil bulmalıydım, bulacağım” dedi.

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