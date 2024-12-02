Tutuklanan Şeyma Yıldırım'ın annesi isyan etti! 'Hani biz Filistin'in yanındaydık? Ne oldu?'

Tutuklanan Şeyma Yıldırım'ın annesi Handan Turan da adalete olan inancının kalmadığını söyledi.

"ADALET YOK BU ÜLKEDE"

Adliye önünde yaptığı açıklamada kızını almaya geldiğini söyleyen anne Handan Turan "Ama maalesef tutuklama kararı olduğunu duydum ve çok üzüldüm. Gerçekten ülkeme olan artık adalet düşüncem tamamen yok oldu. Yani bu çocuklar hiçbir şey yapmadı. Sadece insanlığı savundular, adaleti savundular. İnsanların bu duruma gelişi onların vicdanına sığmadı. Yani bu mudur adalet? Hani biz Filistin'in yanındaydık? Hani biz Filistin'dik. Ne oldu? Filistin için neden bir en ufak atılan adımlar hemen hapisle sonuçlanıyor? Filistin'in yanında olmamız bu mudur? Yani ben asla bu adalete inanmıyorum." diyerek tutuklama kararın tepki gösterdi.

Kararın sonrasında Filistin İçin Bin Genç Platformu, Direniş Çadırı Platformu, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya, avukat Fatih Erbican ve tutuklanan Şeyma Yıldırım'ın annesi Handan Turan Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde açıklama yaparak karara tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı TRT World Forum 2024’ün açılış konuşması sırasında protesto eden gençlerin tutuklanmasının ardından İstanbul Adliyesi önünde açıklama yapan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya, gençlerin bir an önce serbest bırakılması çağrısında bulunundu.

9 gencin tutuklama kararının 2911 sayılı Toplantı, Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefetten alındığı, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasından adli kontrol kararı verildiği öğrenildi.

"BUNDAN SONRAKİ SÜRECİMİZ İTİRAZLAR YÖNÜNDE OLACAK"

Avukat Fatih Erbican kararla ilgili şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz cuma günü TRT World'te yapılan programda gösteri ve eylemde bulunan içerideki 4, dışarıdaki 5 olmak üzere toplam 9 arkadaşımız gözaltına alındı. Arkadaşların cumartesi, pazar gözaltıları devam etti. Pazar günü ifadeleri alındı. Bugün de tutuklama sevkiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne son kez sevk edildi. 9 arkadaşın tamamı da '2911 sayılı Gösteri ve Yürüyüş Kanununa Muhalefet'ten kaynaklı olarak tutuklandılar. Cumhurbaşkanına hakaretten adli kontrol kararı uygulandı. 2911'den de tutuklama kararı verildi. Bundan sonraki sürecimiz de itirazlar yönünde olacak.

"TUTUKLAMA GEREKTİRECEK HERHANGİ BİR HUKUKİ DURUM GÖREMİYORUZ"

Yasal unsurları açısından baktığımız zaman da içerideki 4 arkadaş zaten içerideki bir programa katılımcılardan kişiler. Dolayısıyla yasal unsurlar oluşmuş değil. Diğerleri açısından da hukuki unsurlar oluşmuş değil. Çünkü diğer dışarıdaki arkadaşlara da herhangi bir uyarı yok. Yani 'siz hadi buradan dağılın' şeklinde bir uyarı yok. Orada 'Free Palestine' şeklinde açıklama yaparken polis geliyor, ablukaya alıyor ve hepsini gözaltına alıyor.

Dolayısıyla yapılan eylem ve söylemle bunu tamamen anayasayla güvence altına alınan protesto hakkının kullanılması kapsamında görüyoruz.

SP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI: BU GENÇLERİ İÇERİDE TUTARAK TOPLUMUN VİCDANINA SALDIRI YAPMIŞ OLUYORSUNUZ

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya ise tutuklanan gençlerin bir an önce serbest bırakılması çağrısında bulunarak, şunları söyledi:

"İsrail'le devam eden ticaretin İsrail'i ayakta tutacak, İsrail'in Gazze'ye daha fazla saldırmasına sebep olacak ticaretin devamı noktasında insanlarda şüphe varsa ve insanlar bu şüphelerini dile getirerek bunu protesto ediyorlarsa bunu anlayışla karşılamak iktidarların temel görevi olmalıdır. Burada şu anda tutuklanan 9 genç arkadaşımız, tamamen çoğu belki birbirinden bağımsız, yüreklerinin yangınını ortaya koymak ve Gazze'den gelen görüntülere yürekleri dayanamadığı için tepkilerini ortaya koymak adına bu protestoları gerçekleştirdiler. Buna rağmen böyle bir tutukluluk devamı, gösteri ve toplantı yürüyüşüne muhalefet suçundan böyle bir şey yapılması anlaşılır değildir. Buradan iktidara sesleniyorum; Bu toplumda AK Partili, MHP'li, CHP'li, Saadet Partili fark etmez, size oy verenlerin tamamı buradaki kitleyle beraber düşünüyor. Gazze'yle aynı şekilde yürekleri atıyor. Bu gençleri içeride tutarak aynı zamanda bu toplumun vicdanına saldırı yapmış oluyorsunuz. Bir an önce bundan vazgeçin. Bu gençleri serbest bırakın. Bu gençler bırakın kendi özgür düşüncelerini ifade etsinler. Yanlışlarınızı düzeltin. Bu gençlerin ortaya koyduğu eleştirileri anlayın ve bu gençlerin yanında olduğunuzu hissettirin. Aksi takdirde tarih sizi çok farklı şekilde kaydetmeye devam edecek."