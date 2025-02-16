Tutuklanan Tayfun Demirören hakkında flaş gelişme! Demirören ailesi devreye girdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tutuklanan Tayfun Demirören hakkında flaş gelişme! Demirören ailesi devreye girdi

Karşılıksız çek verdiği gerekçesiyle dün tutuklanan Yıldırım Demirören'in kardeşi ve Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Demirören hakkında tahliye kararı verildi. 66 milyon 770 bin TL'yi ödemesinin ardından hakkında çıkan tahliye kararı sonrası Demirören’in önümüzdeki saatlerde Silivri Cezaevi'nden çıkması bekleniyor.

15 Ocak'ta havalimanında gözaltına alınan iş insanı Tayfun Demirören'in Silivri cezaevine götürülmüştü. Demirören'in karşılıksız çek verdiği gerekçesiyle hakkında ceza kararı çıktığı ve 66 milyon 770 bin TL adli para cezası olduğu belirtilmişti.

ÖDEMEYİ AİLESİ YAPTI

Verdiği 66 milyon 770 bin TL'lik karşılıksız çekler nedeniyle cezaevine gönderilen iş insanı Demirören, tutuklanmasına sebep olan meblağın ödenmesinin ardından tahliyesine karar verildi. Dinçer Gökçe'nin haberine göre meblağ Demirören ailesi tarafından ödendi.

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