Tutuklanma kararına İmamoğlu'ndan tepki. "Tarihte ilk kez..."

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tutuklanma kararına İmamoğlu'ndan tepki. "Tarihte ilk kez..."

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in tutuklanmasına yönelik olarak ilk açıklamasını sosyal medya üzerinden Başkan Köseler ile birlikte bir fotoğraf paylaşarak yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ile ilgili tutuklama kararı üzerine sosyal medyadan bir mesaj paylaştı.

Beykoz Belediye Başkanı tutuklandıBeykoz Belediye Başkanı tutuklandı

Ekrem İmamoğlu mesajında şunları söyledi:

gljrwxbx0aa9jnl.jpg

Tarihe “İstanbul Hukuksuzluğu” diye geçecek bir dönem yaşıyoruz maalesef. Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler de tutuklandı. Tarihte ilk kez İstanbul’un 3 CHP’li ilçe belediye başkanı tutuklanmış durumda. Seçimde, millete kaybedenler başka güçlerle millet iradesine darbe yapıyor. Türkiye’yi bu duruma düşüren aklı elbet milletimizle yeneceğiz. İnançla yola da mücadeleye de devam edeceğiz.

Son Haberler
Mansur Yavaş'tan Beykoz Belediye Başkanı Köseler'in tutuklanmasına tepki 'Ciddi soru işaretleri barındırıyor'
Mansur Yavaş'tan Beykoz Belediye Başkanı Köseler'in tutuklanmasına tepki 'Ciddi soru işaretleri barındırıyor'
Canlı yayında tansiyon yükseldi. Fuat Uğur ile Ersan Şen birbirine girdi!
Canlı yayında tansiyon yükseldi. Fuat Uğur ile Ersan Şen birbirine girdi!
Elazığ’da kar yağışı başladı
Elazığ’da kar yağışı başladı
CHP'de ‘İYİ Partili eski vekil’ krizi! Deniz Yücel son noktayı koydu!
CHP'de ‘İYİ Partili eski vekil’ krizi! Deniz Yücel son noktayı koydu!
Kar geri döndü! Bingöl’de eğitime 1 gün ara verildi
Kar geri döndü! Bingöl’de eğitime 1 gün ara verildi