Tutuklanma kararına İmamoğlu'ndan tepki. "Tarihte ilk kez..."

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ile ilgili tutuklama kararı üzerine sosyal medyadan bir mesaj paylaştı.

Beykoz Belediye Başkanı tutuklandı

Ekrem İmamoğlu mesajında şunları söyledi:

Tarihe “İstanbul Hukuksuzluğu” diye geçecek bir dönem yaşıyoruz maalesef. Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler de tutuklandı. Tarihte ilk kez İstanbul’un 3 CHP’li ilçe belediye başkanı tutuklanmış durumda. Seçimde, millete kaybedenler başka güçlerle millet iradesine darbe yapıyor. Türkiye’yi bu duruma düşüren aklı elbet milletimizle yeneceğiz. İnançla yola da mücadeleye de devam edeceğiz.