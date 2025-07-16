Tutuklu Adnan Oktar'ın son hali ortaya çıktı

Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından Temmuz 2024'te "suç örgütü kurma ve yönetme", "cinsel istismar" ve "cinsel saldırı", "eğitim öğretim hakkının engellenmesi", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından verilen toplam 8 bin 463 yıl 4 aylık hapis cezası onanan Adnan Oktar'ın cezaevinde çekildiği iddia edilen fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.

Sputnik'te yer alan habere göre, Adnan Oktar'ın cezaevindeki son hali avukatı aracılığıyla sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Yapılan açıklamada Oktar'ın sağlık durumuna ilişkin çarpıcı değerlendirmeler yer aldı.

Oktar'ın, şeker ve tansiyon gibi yaşlılık hastalıklarının hiçbiri bulunmadığı, 100 kilo ağırlığında ve 'pehlivan yapısında' olduğu aktarıldı. Diz, omuz, bel ve omurga ağrısı yaşamadığı, hareket kabiliyetinin tam olduğu vurgulandı.

Kan tahlillerinin 20'li yaşlardaki bir kişi kadar sağlıklı olduğu, kalp damarlarında tıkanıklık olmadığı, kemik yaşının 30'lu yaşlarda biri gibi genç olduğu ifade edildi. Saçlarının daha gürleştiği, sakallarının parlak ve bakımlı olduğu, gözlerinin keskin ve genç bir bakışa sahip olduğu kaydedildi.

Avukat ayrıca Oktar'ın cildinin gergin, pırıl pırıl olduğunu, ellerinin çocuk eli gibi yumuşak ve canlı göründüğünü, omuzlarının geniş ve dimdik durduğunu söyledi. Pazularının çok güçlü olduğu, cezaevinde geçirdiği 7 yıl boyunca daha da güçlendiği belirtildi. Merdivenleri hızlı çıktığı, düzenli spor yaptığı, sesi güçlü ve genç olduğu, hafızasının kusursuz olduğu da aktarıldı.

Avukatın açıklamasına göre, Adnan Oktar'ın cezaevinde adeta gençleştiği ve sağlık durumunun çevresindekilerin dikkatini çektiği belirtildi.