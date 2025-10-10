MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başlattığı İmralı Süreci'ne karşı çıkan emekli Albay Orkun Özeller 23 gündür cezaevinde tutuluyor.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Özeller hakkında iddianame tamamlandı. Özeller'in 2 yıl 3 aydan 6 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi.

"TAHLİYE KARARI VERİLMESİ MÜMKÜN"

Özeller'in avukatı sosyal medya üzerinden iddianamenin yazıldığını açıkladı. Kozan, X hesabından iddianame kabul edilirse Özeller'in tahliyesinin önünün de açılabileceğini söyledi. Kozan, “Sayın Özeller ‘in iddianamesi hazırlandı. Mahkeme, iddianamenin kabulü veya reddi yönünde karar verecek. Kabul ettiği taktirde tensiple tahliye kararı verebilmesi mümkün. Tutuklu yargılanmasını gerektiren hiçbir neden yok. Temennimiz, adil bir yargılamadır” ifadelerini kullandı.

NELER OLMUŞTU?

Sosyal medya üzerinden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin yaptığı açıklamaları sert bir dille eleştirmesinin ardından emekli Albay Orkun Özeller hakkında Bahçeli'nin avukatları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Gözaltı kararı sonrası Özeller, Ordu’da adliyeye giderek bizzat teslim oldu. Tutuklanan Özelller’in avukatı ise müvekkilinin bu süreçte çok sayıda tehdit ve hakarete maruz kaldığını ancak bu şikayetleri hakkında işlem yapılmadığını da belirtmişti.

Özeller ise ifadesinde 28 yıl boyunca Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) terörle mücadele ettiğini, kucağında askerlerin şehit olduğunun altını çizerken, tepkisinin terör örgütü lideri Öcalan'ın meşru bir siyasi aktör gibi gösterilme çabasına yönelik olduğunu vurgulamıştı.