Tutuklu albay Orkun Özeller ilk kez konuştu: Hedef yapanların başında Üzeyir Çakmaktaş geliyor…

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye “hakaret” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamalarıyla 7 gündür tutuklu bulunan emekli kahraman albay Orkun Özeller, cezaevinden ilk kez konuştu. Cumhuriyet’e mektup yazan Özeller, kendisini hedef yapanların başında MHP'li Üzeyir Çakmaktaş’ın geldiğini söyledi.

“HER TÜRLÜ İFTİRA, HAKARET, TEHDİT BOYUTUNDA OLDU”

Bebek katili Öcalan’a Bahçeli’nin ‘kurucu önder’ deyip başlattığı süreç tiyatrosuna karşı olduğunu söyleyen Orkun Özeller, “Fakat bu rahatsızlığın sözde milliyetçiler cenahında tezahürü her türlü iftira, hakaret, tehdit boyutunda oldu. Ben içerideyken de yakınlarıma yönelik bu çirkin yaklaşım sürüyor” dedi.

ÖZELLER İSİM VERDİ: ÜZEYİR ÇAKMAKTAŞ

Kendisini hedef alanların olduğunu söyleyen Özeller, ilk kez isim vererek, hedef yapanların başında Üzeyir Çakmaktaş’ın geldiğini söyledi. Özeller, “Toplum bu kişiyi Sinan Ateş’in ailesine yönelik terbiye dışı paylaşımlardan tanıyor. Hakkımda hakarete varan ve hedef gösteren ifadeler kullanıyor. Ayrıca kendisinden geçmişten Süleyman Soylu ile ilgili anlattığı iddiaları kamuoyuyla da paylaşmasını talep ediyorum” ifadeleri kullandı.

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başlattığı açılım süreci Meclis ayağında devam ediyor. Sürece dair eleştirileri sonrası Devlet Bahçeli’ye “hakaret” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamalarıyla 7 gündür tutuklu bulunan emekli albay Orkun Özeller, cezaevinden Cumhuriyet’e mektup yolladı.