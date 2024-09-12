Tutuklu amcanın 5 kez aradığı Narin'in kuzeni konuştu: Bana şaka yaptı

Diyarbakır'da 19 gün kayıp olduğu belirtilen sonra ise cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın amcası Salim Güran'ın, yeğeninin kaybolduğu gün Antalya'da tatil yapan kuzeni Mehmet Şerif Güran'ı beş kez aradığı belirlendi.

Salim Güran'ın 21 Ağustos'ta saat 16.43 ile 17.59 arasında Mehmet Şerif Güran'ı aradığı, bu görüşmelerin toplamda 352 saniye sürdüğü tespit edildi.

Görüşmelerde, Mehmet Şerif Güran, Salim Güran'ın sesinde herhangi bir panik ya da endişe belirtisi hissetmediğini ve telefon konuşmalarının gayet normal olduğunu ifade etti. Mehmet Şerif Güran, "16.43'te ilk aramasını yaptı. Tarlasında bir sorun olduğunu söyledi ve 16.55'te fotoğraf gönderip 'İlaçlama yapayım mı?' diye sordu. Sesinde herhangi bir titreme ya da tedirginlik yoktu. Tatilde olduğum için 'Tatilde nasıl gidiyor?' diye de sordu" dedi.

Mehmet Şerif Güran, olay gününe dair fotoğrafları emniyet birimlerine teslim ettiğini belirterek, ceset bulunduğunda Diyarbakır'a döndüğünü açıkladı. Güran, "Böyle bir şey yapmasını beklemezdim. Bu durumu köydeki herkese yüklediler. Gerçeği yargı ortaya çıkaracak" şeklinde konuştu.

Soruşturma birimleri, Salim Güran'ın kuzeniyle irtibata geçmesinin, olayı örtbas etmeye yönelik bir strateji olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.