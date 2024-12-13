Tutuklu Av. Dilek Ekmekçi zorla akıl hastanesine yatırıldı. MHP'li isimler hakkında suç duyurusunda bulunmuştu

Avukat Dr. Dilek Ekmekçi hakkında yargılandığı davanın 22 Ekim 2024 tarihli ilk duruşmasında tahliye kararı verilmişti. Fakat, savcılığın itirazı üzerine İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı ve Ekmekçi, ertesi gün tekrardan tutuklandı.

Bu süreçte, AKP Milletvekili Osman Gökçek’in şikayetiyle ilgili başka bir dosya kapsamında, Ekmekçi’nin 3 hafta süreyle akıl hastanesine yatırılmasına karar verildi. Ekmekçi’nin yargı süreci devam etmekte olup, bir sonraki duruşma 10 Ocak 2025 tarihinde yapılacak.

Ekmekçi'nin avukatı Murat Sadak, "Müvekkilimiz, zorla elleri kelepçelenmiş, üzerindeki kıyafetler çıkarılarak kadınlık onuru ve mahremiyeti ağır bir şekilde ihlal edilmiştir. Hiç şüphesiz bu eylem, hem fiziksel hem de ruhsal bir şiddet biçimidir; hukukun, insan haklarının ve en temel evrensel değerlerin açıkça çiğnenmesidir" ifadelerini kullandı.

'Kamu görevlisine hakaret' suçlamasıyla tutuklanan ve 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' iddiasıyla yargılanan, tahliye kararı verildiği gün itirazla tekrar tutuklanan ceza Hukukçusu Avukat Dilek Ekmekçi, Bakırköy Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ekmekçi'nin avukatı Murat Sadak, sosyal medya hesabından şunları söyledi,

"Hukuka aykırı bir kararla Dilek Ekmekçi’nin sesini bastırmak ve ona deyim yerindeyse deli yaftası vurmak suretiyle ortaya çıkardığı gerçekleri bertaraf etmekten başka bir çaresi kalmayan kişiler tarafından, müvekkilimiz Bakırköy Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edilmiş ve gözlem altına alınmıştır. Ancak, bu hukuksuz kararın yarattığı mağduriyetten daha vahim olan, 26 gündür açlık grevinde olan ve sağlık durumu ciddi şekilde zayıflamış bir insana reva görülen işkencevari muameledir. Müvekkilimiz, zorla elleri kelepçelenmiş, üzerindeki kıyafetler çıkarılarak kadınlık onuru ve mahremiyeti ağır bir şekilde ihlal edilmiştir. Hiç şüphesiz bu eylem, hem fiziksel hem de ruhsal bir şiddet biçimidir; hukukun, insan haklarının ve en temel evrensel değerlerin açıkça çiğnenmesidir."

İstanbul Barosu Avukat Hakları Merkezi avukatlarından Mustafa Özalp, Bakırköy Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde gözlem altında tutulan Av. Dr. Dilek Ekmekçi’yi ziyaret etti. Meslektaşlarının hukuka aykırı bir şekilde verilen gözlem altına alma kararının kabul edilebilir olmadığını belirten İstanbul Barosu açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Son dönemde, avukatlık faaliyeti yürüten meslektaşlarımızla ilgili, ‘gözlem altına alma’ kararlarında artış olduğunu da belirtmek isteriz. Bu husus, Baromuz tarafından titizlikle takip edilmekte ve değerlendirilmektedir. Meslektaşımız Av. Dr. Dilek Ekmekçi’nin maruz bırakıldığı haksız ve hukuka aykırı uygulamalara derhal son verilerek, öncelikle gözlem sürecinin bir an önce tamamlanmasını ve tutukluluk halinin de derhal sonlandırılmasını bir kez daha ifade ediyoruz.”

NE OLMUŞTU?

Sosyal medya hesabı X’ten yaptığı paylaşımlar sebebiyle “kamu görevlisine hakaret” suçlamasıyla gözaltına alınan ceza hukukçusu avukat Dr. Dilek Ekmekçi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ekmekçi, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesinde rolleri oldukları ve kendisini tehdit ettikleri gerekçesiyle MHP ve Ülkü Ocakları’nda yönetici olan bazı isimler hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.