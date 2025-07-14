Tutuklu başkan Ahmet Özer için savcıdan flaş talep

İstanbul'da "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" iddiasıyla tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer'in 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada tanıkların beyanları alındı.
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Cezaevi'nin karşısındaki salonda yapılan duruşmada ifadeler alındı.
Duruşmayı, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Dilek Kaya İmamoğlu ile bazı partililer izlediği belirtildi.
Savcı, tutuklu başkan Ahmet Özer hakkında tutukluluğunun devamını talep etti.