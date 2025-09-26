Tutuklu başkan Ahmet Özer'le ilgili yeni gelişme

30 Ekim 2024 tarihinde "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" gerekçesi ile tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in avukatı Hüseyin Ersöz, Özer için yaptıkları tahliye talebinin İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından reddedildiğini duyurdu.

Özer'in avukatı Ersöz, mahkemenin ret kararında ciddi sorunların olduğunu öne sürerek, dilekçenin içeriği ile bağdaşmayan bir değerlendirme yapıldığını söyledi.

