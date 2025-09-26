Tutuklu başkan Ahmet Özer'le ilgili yeni gelişme

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tutuklu başkan Ahmet Özer'le ilgili yeni gelişme

Tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in avukatı Hüseyin Ersöz'ün tahliye talebi reddedildi.

30 Ekim 2024 tarihinde "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" gerekçesi ile tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in avukatı Hüseyin Ersöz, Özer için yaptıkları tahliye talebinin İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından reddedildiğini duyurdu.

Özer'in avukatı Ersöz, mahkemenin ret kararında ciddi sorunların olduğunu öne sürerek, dilekçenin içeriği ile bağdaşmayan bir değerlendirme yapıldığını söyledi.

eerrr.png

Beyaz Saray'daki zirve için CHP'den ilk yorum! Tek tek saydı: 'Bu nasıl bir utançtır'Beyaz Saray'daki zirve için CHP'den ilk yorum! Tek tek saydı: 'Bu nasıl bir utançtır'

Son Haberler
Galatasaray'da Alanyaspor maçı öncesi imzalar atıldı! Barış Alper Yılmaz'a takımın dengelerini bozacak zam
Galatasaray'da Alanyaspor maçı öncesi imzalar atıldı! Barış Alper Yılmaz'a takımın dengelerini bozacak zam
AKP’yi ‘operasyon korkusu’ sardı: İşte kulislerde konuşulanlar
AKP’yi ‘operasyon korkusu’ sardı: İşte kulislerde konuşulanlar
Bakan Göktaş beklenen haberi duyurdu: Ödemeler yapıldı!
Bakan Göktaş beklenen haberi duyurdu: Ödemeler yapıldı!
Tom Barrack'ın sözlerini Bartu Soral yorumladı: ABD'ye tam teslim Türkiye
Tom Barrack'ın sözlerini Bartu Soral yorumladı: ABD'ye tam teslim Türkiye
Tutuklu başkan Ahmet Özer'le ilgili yeni gelişme
Tutuklu başkan Ahmet Özer'le ilgili yeni gelişme