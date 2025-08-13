Tutuklu Başkan Çalık'la ilgili endişelendiren gelişme

Kaynak: Haber Merkezi
Tutuklu Başkan Çalık'la ilgili endişelendiren gelişme

Sağlık sorunları ile mücadele eden tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile ilgili yeni bir bilgi paylaşıldı.

Daha önce iki kez kanser atlatan ve kanser nüksü tehlikesi bulunan tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, üç kilo daha verdi.

CHP'li Çağla Biçer, daha önce iki kez kanser atlatan ve kanser nüksü tehlikesi bulunan tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın sağlık durumu ile ilgili bilgi paylaşımı yaptı.

CHP'li Çağla Biçer, "Başkanımız Mehmet Murat Çalık’ın sağlığı ciddi biçimde ihmal edilmektedir. Hastanede mama desteği ve ilaç takviyesiyle durdurulan kilo kaybı, cezaevine sevkinden yalnızca bir hafta sonra yaklaşık 3 kilo daha artmıştır. Cezaevine gönderilen mama takviyelerine rağmen bu kaybın devam etmesi, durumun vahametini gözler önüne sermektedir" diye seslendi.

baskaniyi.jpg

Biçer'in sosyal medya platformundan yaptığı açıklama şöyle:

hastaneoda.jpg

Mehmet Murat Çalık – Bilgilendirme

Başkanımız Mehmet Murat Çalık’ın sağlığı ciddi biçimde ihmal edilmektedir. Hastanede mama desteği ve ilaç takviyesiyle durdurulan kilo kaybı, cezaevine sevkinden yalnızca bir hafta sonra yaklaşık 3 kilo daha artmıştır. Cezaevine gönderilen mama takviyelerine rağmen bu kaybın devam etmesi, durumun vahametini gözler önüne sermektedir. Bağışıklık sistemi son derece zayıflamış olan Başkanımız Mehmet Murat Çalık’ın, herhangi bir enfeksiyona maruz kalması halinde hayati riskle karşı karşıya kalmasından derin endişe duyuyoruz. Süreç, Adli Tıp Kurumu’nun yavaşlatılmış rapor süreciyle adeta kilitlenmiş durumdadır. Ortada hiçbir hukuki zorunluluk bulunmamasına rağmen rapor beklenerek zaman kaybedilmesi, hem hukukun temel ilkelerini hem de toplumun adalet duygusunu ağır biçimde zedelemektedir. Bu gecikme, artık teknik bir prosedür değil; telafisi imkânsız sonuçlara yol açabilecek bilinçli bir ihmal haline gelmiştir. Gecikilen her gün, geri dönüşü olmayan bir bedelin kapısını aralamaktadır."

