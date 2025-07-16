Tutuklu başkan Mehmet Murat Çalık cezaevi aracıyla Adli Tıp Kurumu'ndan çıkarıldı

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, 2 kez kanseri yendiği hastalığının nüksetmesi üzerine hastaneye kaldırılmıştı. Lenfoma ameliyatında kitlesi alınan Çalık, daha sonra tekrar cezaevine sevk edilmişti.

Çalık'ın İstanbul'dan İzmir'e sevk edilmesinin ardından yeniden hastaneye kaldırılarak anjiyo olmuştu. Bu süreçte ciddi kilo kaybı yaşayan Çalık, yeniden cezaevine gönderilmesi dikkat çekmişti.

Murat Çalık sabah saatlerinde İstanbul'daki Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Cezaevi aracıyla içeri alınan Çalık yaklaşık 3 saat içeride kaldı. İşlemleri tamamlanan Çalık aynı cezaevi aracıyla Adli Tıp kurumundan çıkarıldı.

Çalık'ın sağlık durumuna ilişkin nihai değerlendirme yapılması için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildiği ise belirtildi.

Avukatından ise ilk açıklama geldi. Adli Tıp Kurumu önünde bekleyen avukatı Melih Koçhan konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Koçhan, "Savcılığın talebimizi değerlendireceğini düşünüyoruz. Üç defa başvuru yaptık. İnşallah buradan olumlu bir karar çıkarsa savcılığın tahliye kararı vereceğini ümit ediyoruz. Nereye götürüldüğünü hiç bilmiyorum. 'Başkan çıkıyor' diye bir söylem oldu ama içinde mi değil mi bilmiyorum. Buraya getirilirken de bir bilgimiz olmadı, yüksek güvenlikli bir cezaevi olduğu için" dedi.