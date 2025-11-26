Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne geçtiğimiz aylarda ‘rüşvet’ iddiası nedeniyle operasyon gerçekleştirildi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'e toplam 195 milyon lira rüşvet verdiği iddia edildi.

BÖCEK HASTANEYE KALDIRILDI

144 gündür Döşemealtı L Tipi Cezaevi'nde tutuklu olan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ağır sağlık sorunları nedeniyle birçok kez hastaneye kaldırılmıştı. Böcek'in bugün sabah saatlerinde de acil olarak Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Antalya'nın yerel gazetecilerinden Ali Taş, X hesabı üzerinden haberi duyurdu. Taş'ın aktardığına göre; cezaevi revirinde Böcek'e ilk müdahale gerçekleşti. Böcek'in durumunun ciddileşmesi üzerine hastaneye sevkine karar verildi.

Antalyaburada'nın aktardığına göre ise Böcek; böbrek, mide ve boyun tutulması yaşadı. Böcek, sabah 07.00'de hastane sevk edildi.

108 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALMIŞTI

Muhittin Böcek, Ağustas ayında cezaevinden yazdığı mektupta günlük 16 ilaç kullandığını belirtirken, koronavirüs salgını döneminde 108 gün yoğun bakımda yattığını hatırlatmıştı. Buna bağlı karaciğer, akciğer, kalp sorunları olan Böcek, en son yapılan anjiyoda da kalbinde sorunlar çıkmıştı.