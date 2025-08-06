Tutuklu başkan Murat Çalık için kritik saatler

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tutuklu başkan Murat Çalık için kritik saatler

Mehmet Murat Çalık'ın hastane raporu tamalandı. Rapor Adli Tıp'a gidecek ve cezaevinde kalıp kalmaması hakkında görüş verecek.

19 Mart'ta İBB'ye yapılan operasyonların devamında tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın hastane raporu hazırlandı.

Bayraklı Şehir Hastanesi'nde tedavi altında olan Çalık, bugün (6 Ağustos Çarşamba) sevk edilecek.

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Çalık'ın avukatı Halk TV canlı yayınında gerçekleştirdiği açıklamada, Çalık hakkında Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı raporun henüz sunulmadığını, bu sebeple de Çalık'ın yeniden cezaevine sevk edileceğini söyledi.

Adli Tıp Kurumu'nun karararı beklenecek.

Geçmiş yıllarda Çalık, kan ve lenf kanseri hastalıklarını yenmişti.

Avukat Melih Koçhan yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

Sağlık raporu çıktı ve Adli Tıp’a gönderildi. Artık Adli Tıp’ın vereceği kararı bekliyoruz. Sağlık durumu hakkında geçmişte geçirdiği hastalıkları ön plana koyarak bir rapor gönderdiler. Şuan buradaki işlemler bitti. Adli Tıp artık bir karar verecek"

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