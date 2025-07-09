Tutuklu başkanlar için TBMM'den Adalet Bakanlığı'na yürüdüler

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Tutuklu başkanlar için TBMM'den Adalet Bakanlığı'na yürüdüler

CHP milletvekilleri, tutuklu belediye başkanları için TBMM'den Adalet Bakanlığı yürüyerek tepkilerini dile getirdi.

CHP Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın, Ali Mahir Başarır ve CHP milletvekilleri, belediyelere yönelik operasyonlara karşı "Egemenlik milletindir" pankartıyla Meclisten Adalet Bakanlığına yürüdü.

BELEDİYE BAŞKANLARININ İSİMLERİ ANILDI

Yürüyüş sırasında belediye başkanları Ekrem İmamoğlu, Ahmet Özer, Murat Çalık, Rıza Akpolat, Alaattin Köseler, Hasan Akgün, Hakan Bahçetepe, Zeydan Karalar, Muhittin Böcek, Utku Caner Çaykara, Abdurrahman Tutdere ve Ahmet Şahin'in isimleri sayılıp hep bir ağızdan "Aramızda" denildi.

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Milletvekilleri, "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz", "Bu daha başlangıç, mücadeleye devam", "Hak, hukuk, adalet", "Erdoğan istifa", "Hükümet istifa", "Diplomasız Erdoğan", "Başkanlar dönecek, mücadele sürecek", "Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek" ve "Gözaltılar, tutuklamalar, baskılar bizi yıldıramaz" ve sloganları atıldı. Adalet Bakanlığı önüne gelen vekiller burada basın açıklaması gerçekleştirdi.

"YARGIDA AKP'Lİ MİLİTAN KADROLARI"

CHP Milletvekili Murat Bakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Adalet Bakanlığı'nın önündeyiz. CHP grubu olarak, tüm milletvekillerimizle beraber Meclis'ten Adalet Bakanlığı'na yürüdük. Türkiye'deki adaletsizliği, hukuksuzluğu; hukuk devletinin ayaklar altına alınmasını, yargının bu kadar siyasallaşmasını ve yargıyı AKP'li militan kadroların yönetmesini protesto ediyoruz. Bugün Parlamento'da da mücadele edeceğiz. Ya hep beraber ya hiçbirimiz!" ifadelerini kullandı.

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