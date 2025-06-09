Tutuklu belediye başkanı cezaevinde öyle bir destek istedi ki!

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, tutuklu bulunduğu cezaevinde beslenen hayvanlar için veteriner desteği istedi.

Bulunduğu koğuşun avlusundaki yuvalardan kuşların düşerek yaralandığına dikkat çeken Bahçetepe, kuşların bazılarının öldüğüne bazılarını ise kendi imkanlarıyla tedavi ettiklerini belirtti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hakan Bahçetepe, şu çağrıda bulundu:

"Bulunduğum koğuşun avlusunda birçok kuş yuvası var. Sıklıkla yavru kuşlar yuvadan düşüyor.

Bazıları ölüyor, bazılarını ise kendi imkânlarımızla avludan alıp bir köşeye koyuyoruz. Besleyebildiğimiz kadar besliyoruz. Ama ne yazık ki burada bir veteriner desteği yok.

Yaşayanlara müdahale etmek bile çoğu zaman mümkün olmuyor. Yetkililere çağrımdır:

Cezaevlerinde temel sağlık hizmetlerinin yanı sıra, veteriner desteği de sağlanmalı. Bir canlının yaşama tutunması bazen çok küçük bir müdahaleye bakıyor."