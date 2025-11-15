19 Ağustos’ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı ‘yolsuzluk’ soruşturmasında tutuklanan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney bir düğüne yolladığı mektubu okunurken kızının gözyaşlarını tutamadığı anları sosyal medya hesabından anlattı.

'ÖYLE BİR AHIM VAR Kİ, İKİ CİHANDA BU İŞİN VEBALİNİ ÖDEYEMEZSİNİZ'

Kızının fotoğrafını paylaşan Güney, X hesabından şunları söyledi,

‘Bu fotoğraf, bir düğünde benim mektubum okunurken çekilmiş. Kızım gözyaşlarını tutamamış. İl başkanımız, kardeşim Özgür Çelik yine her zaman olduğu gibi zorda olanın, yanında olduğu gibi ailemin de yanında durmuş. Ona kalpten teşekkür ederim. Omuz oldu, güç verdi. Bunun kıymetini, anlamını kelimelere sığdırmam zor.

Oysa, ailemin gözünden akan bir damla yaşın sebebi olmamak için her şeyimi verirdim.

İlk günler sanki bir oyun gibiydi Zeynep için. Görüşlerden sonra ayrılmak ikna etmek daha kolaydı. Çocuk işte. Ama şimdi fark ediyorum ki o son sarılışlar, son bakışlar kızlarım için her geçen hafta daha zor oluyor. Ayrılık ağırlaşıyor. Onlar erken büyüyor…

Burada herkes birilerinin babası, annesi, eşi, kardeşi, evladı… Herkes birinin hasreti.

Sevdiklerimiz için, ülkemizin umutlu geleceği için tüm mücadelemiz. Sabrımız sonsuz, gücümüz çok. Merak etmeyin dostlar.

Ve bizlere iftira atanlara Silivri’deki hücremden sesleniyorum: Biz siyasetçiyiz, mücadele insanlarıyız bu haksızlıklara zindanlarda sonuna kadar direniriz.

Ama eşlerimizin, evlatlarımızın gözyaşlarını döktünüz ya, öyle bir ahım var ki, iki cihanda bu işin vebalini ödeyemezsiniz.’