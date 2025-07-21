Tutuklu Belediye Başkanı Murat Çalık hakkında flaş karar!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tutuklu Belediye Başkanı Murat Çalık hakkında flaş karar!

Hastanede yatan tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ı artık ailesi ziyaret edebilecek. Annesi Gülseren Çalık ve eşi Zehra Çalık için ziyaret izni çıkarıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınıp ardından hakkında tutuklama kararı verilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın sağlık durumu tutuklanmasının ardından daha da kötüleşti.

İki kez kanseri yenen ve tekrardan kanser tehlikesi bulunan Çalık'ın ailesine ziyaret izni verilmemesi büyük tepkilere neden olmuştu.

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MURAT ÇALIK'IN AİLESİNE ZİYARET İZNİ ÇIKTI

Günlerdir hastanenin önünde oğlu için ağlayan anne Gülseren Çalık ve Mehmet Murat Çalık'ın eşi Zehra Çalık için ziyaret izni verildi.

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