Tutuklu belediye başkanından çarpıcı mesaj!

Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve CHP belediyelerine yönelik başlatılan operasyonlara karşı 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' çağrısı ile eylemler gerçekleştiriyor.

İstanbul'un birçok ilçesinde yapılan eylemlerin 9'uncusu da 4 Haziran günü belediye başkanı Utku Caner Çaykara'nın tutuklandığı Avcılar'da gerçekleşecek.

Tutuklu Belediye Başkanı Çaykara, miting öncesi Halk TV'ye mesaj gönderdi. Çaykara mesajında basın emekçilerine teşekkürlerini iletirken Avcılar halkını da özlediğini belirtti.

Çaykara'nın mesajı şu şekilde:

"Demir parmaklıklar ardından tutuluyor olsak dahi; ne halkımıza duyduğunuz sorumluluk ne de özgür yarınlara olan inancımız eksiliyor. Aksine dışarıda kalemiyle, kamerasıyla ve sesiyle bizlere güç olan basın emekçilerimiz sayesinde sesimiz daha gür çıkıyor.

Sansüre tehdide, baskıya boyun eğmediği; gerçeği karartmalarına izin vermediği ve umutla direnenleri yalnız bırakmadığı için tüm basın emekçilerine ve Halk TV'ye teşekkürlerimi sunuyorum.

Sizin aracılığınızla Avcılar'daki tüm çocuklarımızın gülüşlerini ve teyzelerimizin güzel dualarını ne kadar özlediğimi belirtmek isterim.

Her bir komşumu sevgi ve saygı ile selamlıyorum.

UTKU CANER ÇAYKARA

Silivri 9 No'lu Cezaevi"