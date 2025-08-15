Tutuklu belediye başkanının emekli maaşı kesildi! Yok artık dedirten olay

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara’yı cezaevinde ziyaret etti.

Başarır, milletvekili emeklisi olan ve 8 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınıp, tutuklanan Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara’nın emekli maaşı kesildiğini açıkladı.

"BİR İNSANA EMEKLİ MAAŞI VERİLMEZ Mİ?"

Başarır, yaptığı konuşmada şunları söyledi,

"Orada da ilginç bir durumla karşı karşıyayız. O da biliyorsunuz daha önce milletvekilliği yaptı. Milletvekilliğinden emekli. Onun da maaşını vermiyorlar. Niye vermiyorlar? Merak ediyorum. Hukukta böyle bir şey yok. Bir insana emekli maaşı verilmez mi? Ailesi şu anda geçim sıkıntısı çekiyor. Yolsuzlukla suçluyorlar. O da gayet iyi. Doğrular ortaya çıkacak ama hiç kimse bu durumu hak etmiyor."

NE OLMUŞTU?

8 Temmuz'da CHP'li Manavgat Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 34 kişiden biri olan Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara beraberindeki 18 kişiyle tutuklanmıştı.