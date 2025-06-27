Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık'a acil müdahale

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve Silivri’den İzmir Buca Cezaevi’ne sevk edilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Geçmişte iki kez kanser tedavisi gören Çalık, geçtiğimiz hafta cezaevi koşullarında hayati risk taşıdığı gerekçesiyle tahliye talebinde bulunmuş, ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tetkikleri yapılmıştı.

ACİL TOMOGRAFİYE ALINDI

Ancak ağrılarının yeniden başlaması üzerine pazartesi günü tekrar hastaneye sevk edilen Çalık’ın yapılan tetkiklerinde boynunda kitle tespit edildi.

Adli Tıp Kurumu’na muayene için sevk edilen Çalık, hastanede tedaviye alındı ve acil tomografi çekildi.

"YENİDEN NÜKS ETMESİNDEN ENDİŞE EDİYORUZ"

Çalık'ın eşi Zehra Evin Çalık, "Özellikle İzmir'e nakli psikolojisini alt üst etti. Silivri’den tek başına gerekçe gösterilmeden sevk edilmesi ruhsal çöküş yarattı. Bu durum, geçmişte bu tür sorunlar yaşamış birisi için çok riskli” dedi.

Çalık'ın, hastalığı nüksederse bu süreci kaldıramayacağını belirten Zehra Çalık şöyle devam etti:

“Yoğun kilo kaybı, boynunda tespit edilen kitle var. Tetkikleri sürüyor, kanseri nüksederse bu yaştan sonra kaldıramayabilir. Heyet raporu ile vakit kaybetmeden onun daha sağlıklı ortama geçmesini bekliyoruz"