Tutuklu CHP'li belediye başkanından ilk mesaj!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tutuklu CHP'li belediye başkanından ilk mesaj!

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'den ilk mesaj geldi.

İBB'ye yönelik gerçekleştirilen soruşturma kapsamında tutuklanarak Silivri Cezaevine konulan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, cezaevinden ilk paylaşımını yaptı.

İnan Güney’in Silivri Cezaevi’nden ilk mesajları şöyle:

Değerli Dostlarım…
Beyoğlu’nun hakkı bize emanet diyerek çıktığım halka hizmet yolunda bir buçuk senede çok çalıştık, çok iş yaptık, çok ürettik. Bana güvenenlerin sorumluluğunun hep omuzumuzda olduğunun bilincinde olarak onlara mahcup olmadık. Yol sürecek; bize Silivri zindanı yolunda mücadele, sizlere ülkeyi özgürleştirmek yolunda mücadele düştü.Kazanacağımıza olan inancımla hepinize dostça selamlar.

Beyoğlu Belediyesi’ne 'operasyon' iddiası! Belediye başkanından yanıtBeyoğlu Belediyesi’ne 'operasyon' iddiası! Belediye başkanından yanıt

Değerli Beyoğlu Örgütüm…
Beyoğlu’nun sokaklarında, caddelerinde adım adım gezdiğim, ter döktüğüm yol arkadaşlarım…
Birlikte başardık, ancak yol devam ediyor.
Bu yolda bize Silivri zindanında dik durmak, size sokakta, sahada dimdik çalışarak, hizmet ederek Beyoğlu’nu güçlendirmek düşüyor.
Dostça kalın…

ekran-goruntusu-2025-08-19-165039.png

Son Haberler
Samsunspor'dan forma çıkışı: 'Bizi karşı karşıya getirmek istiyorlar'
Samsunspor'dan forma çıkışı: 'Bizi karşı karşıya getirmek istiyorlar'
Marmara Otoyolu’nda korkunç kaza! Sürücü araçta sıkıştı: Ekipler zamana karşı yarıştı
Marmara Otoyolu’nda korkunç kaza!
Süper Lig devleri istiyordu! Marsilya 2 yıldızı da gözden çıkardı
Süper Lig devleri istiyordu! Marsilya 2 yıldızı da gözden çıkardı
Kamu kurumlarına sıcak hava tatili
Kamu kurumlarına sıcak hava tatili
CHP'li bir büyükşehir daha AKP'ye mi geçiyor? İddiaların odağındaki Başkan suskunluğunu bozdu!
CHP'li bir büyükşehir daha AKP'ye mi geçiyor? İddiaların odağındaki Başkan suskunluğunu bozdu!