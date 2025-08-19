Tutuklu CHP'li belediye başkanından ilk mesaj!

İBB'ye yönelik gerçekleştirilen soruşturma kapsamında tutuklanarak Silivri Cezaevine konulan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, cezaevinden ilk paylaşımını yaptı.

İnan Güney’in Silivri Cezaevi’nden ilk mesajları şöyle:

Değerli Dostlarım…

Beyoğlu’nun hakkı bize emanet diyerek çıktığım halka hizmet yolunda bir buçuk senede çok çalıştık, çok iş yaptık, çok ürettik. Bana güvenenlerin sorumluluğunun hep omuzumuzda olduğunun bilincinde olarak onlara mahcup olmadık. Yol sürecek; bize Silivri zindanı yolunda mücadele, sizlere ülkeyi özgürleştirmek yolunda mücadele düştü.Kazanacağımıza olan inancımla hepinize dostça selamlar.

Beyoğlu Belediyesi’ne 'operasyon' iddiası! Belediye başkanından yanıt

Değerli Beyoğlu Örgütüm…

Beyoğlu’nun sokaklarında, caddelerinde adım adım gezdiğim, ter döktüğüm yol arkadaşlarım…

Birlikte başardık, ancak yol devam ediyor.

Bu yolda bize Silivri zindanında dik durmak, size sokakta, sahada dimdik çalışarak, hizmet ederek Beyoğlu’nu güçlendirmek düşüyor.

Dostça kalın…