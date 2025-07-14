Tutuklu CHP’li büyükşehir belediye başkanı hastaneye kaldırıldı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Tutuklu CHP’li büyükşehir belediye başkanı hastaneye kaldırıldı

Antalya'da "rüşvet" soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra geçici olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, hastaneye kaldırıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "rüşvet" soruşturması kapsamında 5 Temmuz günü gözaltına alındıktan sonra tutuklanan ardından da geçici olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, bulunduğu Döşemealtı L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nun revirine başvurdu.

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Kalp rahatsızlığı olduğunu ileri süren Böcek, ambulansla Antalya Şehir Hastanesi'ne getirildi.

Tetkikleri yapılan ve sağlık durumu iyi olan Muhittin Böcek'in tekrar cezaevine götürüleceği öğrenildi.

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