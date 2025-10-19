Bursa'da Bugün muhabiri Buse Ateş'in haberine göre; rüşvet ve suç örgütü kurma suçlamalarıyla tutuklanan CHP'li eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in yoğun bakıma kaldırıldı.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Turgay Erdem'in avukatı Deniz Baykal, müvekkilinin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Baykal, Erdem'in rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını ve şu anda Bursa Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda bulunduğunu aktardı.

ANJİYO İŞLEMİ YAPILDI

Edinilen bilgiye göre; Turgay Erdem'in kalp rahatsızlığı nedeniyle anjiyo işlemi gerçekleştirileceği ve bu sebeple de yoğun bakıma alındığı öğrenildi.