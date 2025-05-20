Tutuklu Ekrem İmamoğlu’ndan yeni mesaj!

CHP 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin yenisini Çarşamba günü Pendik Sahil Tören Alanı'nda gerçekleştirecek.

Saat 20.30'da düzenlenecek mitinge Cumhurbaşkanlı Aday Ofisi hesabından çağrı yapan tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bir kişinin değil, milletin gönlündeki yerdir önemli olan” ifadelerini kullandı.

"BİR KİŞİNİN DEĞİL, MİLLETİN GÖNLÜNDEKİ YERDİR ÖNEMLİ OLAN"

İmamoğlu'nun paylaşımında şu ifadelere yer verildi,

"Bir kişinin değil, milletin gönlündeki yerdir önemli olan. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı adalet ve hürriyet buluşmasına tüm Pendikli hemşehrilerimi davet ediyorum. Yine birlikteyiz, yine beraberiz. 21 Mayıs Çarşamba 20.30 Pendik Sahil Tören Alanı."