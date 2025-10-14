15 Mayıs'tan bu yana Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde olan gazeteci Furkan Karabay'ın tutukluluğuna devam kararı verildi.

FURKAN KARABAY'IN TUTUKLULUĞUNA DEVAM KARARI

T24'ten Can Öztürk'ün belirttiğine göre; 152 gündür tutuklu olan gazeteci Furkan Karabay hakkında İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi tutukluluğa devam kararı çıktı.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer soruşturması hakkındaki haberleri ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle 2 Ekim'de (2025) "Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "hakaret" suçlamalarından beraat eden gazeteci Furkan Karabay, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i "hedef gösterme" yönünden, 42 bin 500 TL para cezasına mahkum edildi ve hükmün açıklanması geri bırakıldı. Ancak Karabay'ın tutukluluğu, yargılandığı başka bir dosya nedeniyle devam ediyor.

Mahkeme istenen ceza öngörülünce Karabay'ın tutuklu kaldığı sürenin "ölçülü" olduğu ve adli kontrol hükümlerinin yeterli olmayacağı gerekçesiyle tutukluluğa devam kararı verdi.