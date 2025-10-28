İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı 'casusluk' soruşturması kapsamında tutuklanan gazeteci Merdan Yanardağ yazılı açıklama yaptı.

"Yalan ve iftira ile Tele1 ve beni susturmak istediler." diyen Yanardağ, bundan sonra da mücadelesine devam edeceğini açıkladı.

"BOYUN EĞECEĞİMİ SANIYORLARSA ÇOK YANLIYORLAR"

Yanardağ'ın yazılı açıklaması şu şekilde:

İktidar yeni ve fakat akıl dışı bir kumpasla beni ve Tele1'i susturmak için bu kez de casusluk soruşturması başlattılar. Bize yakışmayacak birkaç sıfat varsa eğer, bunların başında casusluk ve kendi halkına ihanet gelir. Yurtseverlik tıpkı devrimcilik gibi ilk gençlik yıllarımızdan itibaren bizim künyemize kazınmıştır. Bu kumpas 3. sınıf bile değil 5. sınıf bir kumpastır. Yalan ve iftira ile Tele1 ve beni susturmak istediler. Hile ve zorla Tele1'e el koyabilirler ama benim susacağımı ve boyun eğeceğimi sanıyorlarsa çok yanlıyorlar. Tele1 hem Türkiye’nin yolunu aydınlatıyor hem de medyaya ve topluma yön gösteriyordu. Devam eden bir oyunun parçası olmak yerine medyada siyasal ve entellektüel ortamda bir oyun kurucu idi. Bu nedenle susturmak istediler.

Halkı kin ve düşmanlığa tahrik dediler, terör propagandası iddiasında bulundular, dini duyguları aşağıladığımızı utanmazca ileri sürdüler. Tehdit ettiler, kanala para cezası kestiler, defalarca ekranı kararttılar olmadı. Tele1 yoluna devam etti. Oyun kurucu olmayı sürdürdü.

Mevcut medya ortamında bir yıldız gibi parlaması nedeni buydu, bütün arkadaşlarımızın özverili çalışması gazetecilik ve entelektüel birikimi ile rotası belli, tavrı net, eğilip bükülmeyen bir medya kuruluşu oldu. Öncelikle çalışan arkadaşlarıma, Tele1 izleyicilerine ve bu süreçte bize destek veren aydınlara, sanatçılara, siyasetçilere ve değerli halkımıza çok teşekkür ediyorum.

Biz yolumuzdan devam edeceğiz. Bize destek vermeyi unutmayın. Çünkü bu karanlık ablukayı birlikte dağıtacağız.

Hayatımız boyunca emperyalizme ve siyonizme karşı mücadele ettik, bundan sonra da mücadele edeceğiz.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Merdan Yanardağ, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Necati Özkan ile birlikte TCK'nin 328/1. maddesindeki "siyasal casusluk" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Aynı soruşturma kapsamında etkin pişmanlıktan yararlanmak için ifade veren Hüseyin Gün 4 Temmuz'da yine "casusluk" suçundan tutuklandığı için Melih Geçek de başka bir suçtan tutuklu bulunduğu için cezaevine geri gönderilmişti.

Gazeteci Merdan Yanardağ Cuma günü gözaltına alınmasının ardından henüz Emniyet'te ilk ifadesi dahi alınmadan akşam saatlerinde genel yayın yönetmeni olduğu TELE1 kanalına kayyım atanmıştı.

Yanardağ savcılıktaki ifadesinde, Hüseyin Gün’ü TELE1 kanalına kurumsal olarak küçük miktarlarda maddi yardımda bulunduğunu belirttiği Seher Alaçam’ın oğlu olarak tanıdığını, aralarındaki iletişimin ve yazışmaların da izleyici-gazeteci ilişkisini geçmediğini söylemişti.

Yanardağ şu ifadeleri kullanmıştı:

Ben sol görüşlü ve yurtsever bir gazeteciyim. Ülkemin aleyhine halkımızın aleyhine herhangi bir faaliyet içerisinde olmam düşünülemez. Bu bana yöneltilebilecek en çirkin suçlama olur. Bunu reddediyorum. Sosyalist ve yurtsever bir gazeteci olarak sürdürdüğüm meslek yaşamımda lekelemelere dönük olduğu kanaatindeyim. Bu her şeyden önce kendi hayatıma ihanet etmek olur. Bugüne kadar doğrudan ya da dolaylı bir biçimde belirtilen ilişkiler içinde kesinlikle olmam. Sonuç olarak büyük bir haksızlık ile karşı karşıya olduğumu düşünüyorum ve serbest bırakılmamı talep ediyorum.