Tutuklu Genel Başkan Ümit Özdağ paylaştı. '66 gündür ilk kez' diyerek paylaştı

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Tutuklu Genel Başkan Ümit Özdağ paylaştı. '66 gündür ilk kez' diyerek paylaştı

Zafer Partisi Genel Başkanı Silivri'den yeni bir paylaşım yaptı. Özdağ paylaşımında 'ilk kez' diyerek fotoğraf paylaştı.

Tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Silivri'den paylaştığı yazısında, "Bugün 66 gündür ilk kez gökyüzünü tel örgüsüz gördüm" dedi.

Silivri'de tutuklu bulunan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, 66 gün sonra ilk kez gökyüzünü tel örgüsüz gördüğünü söyledi.


Özdağ paylaşımında şunları söyledi:

"Haftada 1 saat açık spor sahasını kullanma hakkım var. Ama bugüne değin kullanmam mümkün olmamıştı. Avukat görüşmeleri saatine yansıdığı için açık spor alanına çıkamamıştım. 50 X 50 m genişliğinde, yapay çimle kaplı mini bir futbol sahası bu alan. Ve en önemlisi avlunun tepesine asılı tel örgü yok. Gökyüzünü görebiliyor insan."

"Allah’a şükürler olsun suçsuz bir şekilde Silivri zindanındayım. Lise öğrencisi iken rahmetli Çetin Altan’ın “Bir Avuç Gökyüzü” adlı romanını okuduğumu hatırlıyorum. Bugün bir avuç gökyüzünü gördüm."

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